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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 37659 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61070 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99284 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107551 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115703 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121317 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Украинские дуэты завоевали два "золота" международного турнира по стрельбе

Украинские дуэты завоевали два "золота" международного турнира по стрельбе

Киев  •  УНН

 • 9216 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские стрелки выиграли две золотые медали на международном турнире "34th ISAS 2018", который проходит в Дортмунде, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Наши Анна Ильина и Олег Царьков стали лучшими в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Они набрали 497,8 очков, что на 1,4 балла больше, чем ближайшие преследователи из Италии.

Кроме того, Екатерина Зеленская и Олег Омельчук выиграли соревнования по стрельбе на 10 м из пневматического пистолета. В их активе 471,3 очков. На 0,6 баллов меньше получили представители Италии. Тройку лучших замкнули французы.

Напомним, что ранее украинские спортсмены получили четыре медали в различных дисциплинах на турнире в Дортмунде.

Украинские Национальные Новости

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