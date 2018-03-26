Українські дуети вибороли два "золота" міжнародного турніру зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські стрілки виграли дві золоті медалі на міжнародному турнірі "34th ISAS 2018", що проходить у Дортмунді, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Наші Анна Ільїна та Олег Царьков стали кращими у стрільбі на 10 м з пневматичної гвинтівки. Вони набрали 497,8 очок, що на 1,4 бала більше, ніж найближчих переслідувачів з Італії.
Окрім того, Катерина Зеленська та Олег Омельчук виграли змагання зі стрільби на 10 м з пневматичного пістолета. В їх активі 471,3 очок. На 0,6 балів менше отримали представники Італії. Трійку кращих замкнули французи.
Нагадаємо, що раніше українські спортсмени виборювали чотири медалі в різноманітних дисциплінах на турнірі в Дортмунді.