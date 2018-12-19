Украинские дуэты заняли первые места на турнире по фигурному катанию в Братиславе

Среди юниоров успешно выступили Мария Голубцова / Кирилл Белобров, которые заняли второе место с результатом 154,95. Ученики Марии Тумановской были вторыми как после ритмичного танца (63,06), так и после произвольного (91,89). Они уступили только россиянам Елизавете Шанаев и Дэвиду краеугольный, которые в общем зачете набрали 160,03 балла.

В категории “Advanced Novice” украинцы Анастасия Саммел / Никита Погорелов и Мария Пинчук / Олег Муратов не оставили своим соперникам ни единого шанса на две первые ступеньки пьедестала. Анастасия и Никита праздновали победу, получив высокую общую оценку — 114,90, а Мария и Олег заняли второе место — 112,21.

Как сообщал УНН, украинская пара стала абсолютными чемпионами мира.