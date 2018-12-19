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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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Українські дуети посіли перші місця на турнірі з фігурного катання в Братиславі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Три українські танцювальні дуети, які взяли участь у міжнародному турнірі "Гран-прі Братислави", здобули нагороди цих змагань у своїх вікових категоріях. Про це інформує Федерація фігурного катання України, передає УНН.

Українські дуети посіли перші місця на турнірі з фігурного катання в Братиславі

Серед юніорів успішно виступили Марія Голубцова/Кирило Бєлобров, які посіли друге місце з результатом 154,95. Учні Марії Тумановської були другими як після ритмічного танцю (63,06), так і після довільного (91,89). Вони поступилися лише росіянам Єлизаветі Шанаєвій та Девіду Наріжному, які у загальному заліку набрали 160,03 балів.

У категорії "Advanced Novice" українці Анастасія Саммел/Микита Погорєлов та Марія Пінчук/Олег Муратов не залишили своїм суперникам жодного шансу на дві перші сходинки п’єдесталу. Анастасія та Микита святкували перемогу, отримавши високу загальну оцінку – 114,90, а Марія та Олег посіли друге місце – 112,21.

Як повідомляв УНН, українська пара стала абсолютними чемпіонами світу. 

Українські Національні Новини

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