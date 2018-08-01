Украинские дипломаты подтвердили задержание вербовщиков боевиков в Италии

"Всего по этому делу, которое расследует прокуратура г. Генуя, проходят в качестве подозреваемых 15 человек, из которых 6 были арестованы ночью в г. Милан, а также на территории провинций г. Парма и г. Авеллино. Все они задержаны по обвинению в рекрутинге и участии в военном конфликте за рубежом", - говорится в сообщении.



Отмечено, что соответствующее уголовное дело было открыто в связи с направленной Посольством Украины в Италии информацией об участии итальянцев в войне на Донбассе. Посольство и Генеральное консульство Украины в Милане держат дело на особом контроле.



Напомним, ранее СМИ сообщали, что итальянские правоохранители разоблачили организацию "Рос", которую подозревают в вербовке и отправке наемников на Донбасс и задержали трех "вербовщиков".



