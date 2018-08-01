Українські дипломати підтвердили затримання вербувальників бойовиків у Італії

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Італії арештували організовану злочинну групу, яка займалася вербуванням та фінансуванням осіб для участі у бойових діях на Донбасі на боці проросійських сил. Про це у Facebook повідомляє посольство України в Італії, передає УНН.

"Всього по цій справі, яку розслідує прокуратура м. Генуя, проходять у якості підозрюваних 15 осіб, з яких 6 було заарештовано цієї ночі у м. Мілан, а також на території провінцій м. Парма та м. Авелліно. Всі вони затримані за звинуваченнями у рекрутингу та участі у військовому конфлікті за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що відповідну кримінальну справу було відкрито у зв'язку із надісланою Посольством України в Італії інформацією про участь італійців у війні на Донбасі. Посольство та Генеральне консульство України в Мілані тримають справу на особливому контролі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що італійські правоохоронці викрили організацію "Рос", яку підозрюють у вербуванні та відправленні найманців на Донбас та затримали трьох "вербувальників".

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