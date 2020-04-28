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Украинские дипломаты перечислили 1,75 грн на помощь медикам ВСУ

Украинские дипломаты перечислили 1,75 грн на помощь медикам ВСУ

Киев  •  УНН

 • 14256 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с руководителем благотворительного фонда "Вернись живым" Виталием Дейнегой объявили о совместной благотворительной акции Министерства иностранных дел Украины и фонда "Вернись живым". В ее рамках украинские дипломаты во всем мире перечислили часть заработной платы на нужды военных медиков Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"Мы сегодня собрались в Министерстве иностранных дел для того, чтобы объявить о нашей совместной акции и благотворительного фонда "Вернись живым", которая называется "Защитить защитника". В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники министерства иностранных дел собрали более 1750000 грн и перечислили их на счет благотворительного фонда "Вернись живым". Эти деньги украинские дипломаты отчислили от своих зарплат - это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом для того, чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков, медиков ВСУ", - сообщил глава МИДа на брифинге.

По его словам, мотивация дипломатов была в том, что "с 2014 года мы в МИДе чувствуем особую связь с Вооруженными силами и другими защитниками нашего государства от вооруженной агрессии".

Как сообщалось в УНН, в Вооруженных силах Украины, по состоянию на утро 28 апреля, зафиксировано 53 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 9 новых случаев.

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