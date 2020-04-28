Кількість випадків COVID-19 у ЗСУ сягнула 53
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Збройних силах України на ранок 28 квітня зафіксовано 53 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, за добу - 9 нових випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 28 квітня в Збройних силах України хворіє 53 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки", - вказали у командуванні.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 367 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 149 особи.
"За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали у Медичних силах.
Як повідомлялось раніше, 6 випадків на гостру респіраторну хворобу COVID-19 виявили у Харківській області.
"На ранок гостру респіраторну хворобу COVID-19 облікували ще у 3-х осіб. Дані військовослужбовці ( Львівська область – 1 особа, Тернопільська – 2 особи) знаходяться на самоізоляції, під наглядом медичної служби. Симптоми захворювання відсутні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 летальні.