Количество случаев COVID-19 в ВСУ достигло 53
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро 28 апреля зафиксировано 53 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 9 новых случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 28 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - указали в командовании.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 367 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 149 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили в Медицинских силах.
Как сообщалось ранее, 6 случаев острой респираторной болезни COVID-19 обнаружили в Харьковской области.
"На утро острую респираторную болезнь COVID-19 учли еще у 3-х человек. Данные военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют", - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.