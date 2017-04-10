Украинские борцы завоевали две медали на турнире в Болгарии

Турнир "Дан Колов - Никола Петров" уже традиционно является одним из последних испытаний в преддверии чемпионата Европы. Поэтому национальные сборные привезли на соревнования оптимальные составы.

В первый день "серебро" команде принесла Алла Черкасова в весовой категории 69 кг. На следующий день "золото" получил Ален Засеев (125 кг).

Справка: на чемпионате Европы-2016 сборная Украины завоевала 1 "золотую", 5 "серебряных" и 8 бронзовых медалей.

Как сообщал УНН, сборная Украины завоевала пять медалей из борьбы на турнире в Баку.