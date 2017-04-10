Українські борці завоювали дві медалі на турнірі в Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Болгарії відбувся традиційний міжнародний турнір на якому представники України вибороли дві нагороди, передає УНН з посиланням на Асоціацію боротьби спортивної України.
Турнір "Дан Колов - Нікола Петров" вже традиційно є одним з останніх випробовувань напередодні чемпіонату Європи. Тому національні збірні привезли на змагання оптимальні склади.
В перший день "срібло" команді принесла Алла Черкасова у ваговій категорії 69 кг. На наступний день "золото" здобув Ален Засєєв (125 кг).
Довідка УНН: на чемпіонаті Європи-2016 збірна України завоювала 1 "золоту", 5 "срібних" та 8 бронзових медалей.
Як повідомляв УНН, збірна України завоювала п’ять медалей з боротьби на турнірі в Баку.