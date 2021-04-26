Украинские борцы завоевали три медали на Чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Варшаве завершился Чемпионат Европы по греко-римской борьбе, на котором украинцы завоевали три бронзовые медали, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации греко-римской борьбы.
Детали
За бронзу на соревнованиях боролись Виктор Петрик и Максим Евтушенко.
В финале Виктор Петрик в весе до 60 кг боролся с представителем Беларуси Глебом Макаренко.
Соперником Максима Евтушенко в весовой категории до 72 кг стал украинец Роман Пацуркивский, выступающий сейчас за Польшу.
Также сообщается, что накануне, Жан Беленюк (87 кг) выиграл бронзовую медаль. В матче за бронзу он победил немца Дениса Максимилиана Кудлу — 1:1. Жан стал победителем схватки, поскольку последним заработал балл. До этого, в 1/4 финала украинец проиграл сербу Зурабу Датунашвили. Жан получил шанс побороться за бронзу чемпионата Европы благодаря победе над Векославом Лубуричем из Хорватии в утешительной схватке.
Отмечается, что в общекомандном зачете украинская сборная по греко-римской борьбе заняла четвертое место.
Напомним
Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы.