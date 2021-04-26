Українські борці вибороли три медалі на Чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Варшаві завершився Чемпіонат Європи з греко-римської боротьби, на якому українці завоювали три бронзові медалі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації греко-римської боротьби.
Деталі
За бронзу на змаганнях боролися Віктор Петрик та Максим Євтушенко.
В фіналі Віктор Петрик у вазі до 60 кг боровся з представником Білорусі Глібом Макаренком.
Суперником Максима Євтушенко у ваговій категорії до 72 кг став українець Роман Пацурківський, який зараз виступає за Польщу.
Також повідомляється, що напередодні, Жан Беленюк (87 кг) виграв бронзову медаль. У матчі за бронзу він переміг німця Дениса Максиміліана Кудлу — 1:1. Жан став переможцем сутички, оскільки останнім заробив бал. До цього, в 1/4 фіналу українець програв сербу Зурабу Датунашвілі. Жан отримав шанс поборотися за бронзу чемпіонату Європи завдяки перемозі над Векославом Лубурічем з Хорватії у втішній сутичці.
Зазначається, що у загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце.
Нагадаємо
Український гімнаст Ігор Радівілов виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи.