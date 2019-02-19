Украинские биатлонисты вошли в топ-5 на "Гонке легенд" в Беларуси

Петрова и Дериземля неплохо проявили себя на трассе, и пять кругов штрафа не позволили побороться за призовое место, указали в ФБУ.

В общем пятерка лидеров в смешанной эстафете выглядит так:

Надежда Скардино / Сергей Новиков (1) 10:30,1

Дарья Домрачева / Уле-Айнар Бьорндален (4) +3,2

Анна Богалий-Титовец / Фруде Андресен (2) +51,1

Коринн Ниогре / Ларс Бергер (4) +1:21,5

Елена Петрова / Андрей Дериземля (5) +1:23,3

Напомним, биатлонист Дериземля торжествовал в "Гонке легенд" в Беларуси.