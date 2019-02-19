Украинские биатлонисты вошли в топ-5 на "Гонке легенд" в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинский дуэт биатлонистов Елена Петрова и Андрей Дериземля заняли пятое место в смешанной эстафете "Гонки легенд" в Раубичах (Беларусь). Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Федерации биатлона Украины.
Петрова и Дериземля неплохо проявили себя на трассе, и пять кругов штрафа не позволили побороться за призовое место, указали в ФБУ.
В общем пятерка лидеров в смешанной эстафете выглядит так:
Напомним, биатлонист Дериземля торжествовал в "Гонке легенд" в Беларуси.