Біатлоніст Дериземля тріумфував у "Гонці легенд" в Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українець Андрій Дериземля став переможцем чоловічого мас-старту “Гонки легенд”, яка триває зараз у Центрі олімпійської підготовки “Раубічі” в Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на “UA:Біатлон”.
Участь у чоловічому мас-старті брали 11 біатлоністів. Андрій Дериземля фінішував першим. На лежці наш спортсмен відстрілявся чисто, на стійці допустив один промах і пройшов штрафне коло завдовжки 50 м. Другим фінішував норвежець Уле-Ейнар Бьорндален, який лежачи стріляв чисто, а на стійці допустив 3 промахи.
Переможницею жіночого мас-старту із чистою стрільбою стала білоруська біатлоністка Надєжда Скардіно, а Олена Зубрилова з Білорусі, яка свого часу виступала і за команду України, стала четвертою. Українська біатлоністка Олена Петрова з одним промахом посіла п’яту сходинку.
Примітно, що у мас-старті Дериземля у парі з нашою Оленою Петровою посіли п’ятий рядок із 10-ти учасників.