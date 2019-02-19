Биатлонист Дериземля торжествовал в "Гонке легенд" в Белоруссии

Участие в мужском масс-старте принимали 11 биатлонистов. Андрей Дериземля финишировал первым. На лежке наш спортсмен отстрелялся чисто, на стойке допустил один промах и прошел штрафной круг длиной 50 м. Вторым финишировал норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который лежа стрелял чисто, а на стойке допустил 3 промаха.

Победительницей женского масс-старта с чистой стрельбой стала белорусская биатлонистка Надежда Скардино, а Елена Зубрилова из Беларуси, в свое время выступала и за команду Украины, стала четвертой. Украинская биатлонистка Елена Петрова с одним промахом заняла пятую строчку.

Примечательно, что в масс-старте Дериземля в паре с нашей Еленой Петровой заняли пятую строчку из 10-ти участников.