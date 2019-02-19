Українські біатлоністи увійшли у топ-5 на "Гонці легенд" у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Український дует біатлоністів Олена Петрова та Андрій Дериземля посіли п'яте місце у змішаній естафеті "Гонки легенд" у Раубічах (Білорусь). Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Федерації біатлону України.
Петрова та Дериземля непогано проявили себе на трасі, та п'ять кіл штрафу не дозволили поборотися за призове місце, вказали у ФБУ.
Загалом п'ятірка лідерів у змішаній естафеті виглядає так:
Нагадаємо, біатлоніст Дериземля тріумфував у "Гонці легенд" в Білорусі.