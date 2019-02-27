Украинские аграрии с 1 июля экспортировали 32,2 млн тонн зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019), по состоянию на 27 февраля, экспортировали 32,2 млн тонн зерновых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,5 млн тонн, ячменя - 3,3 млн тонн, кукурузы - 15,8 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 171,6 тыс. тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНН, экспорт зерновых в этом маркетинговом году, по прогнозам Министерства аграрной политики, составит 49 млн тонн.
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