Украинские аграрии с 1 июля экспортировали 32,2 млн тонн зерновых

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,5 млн тонн, ячменя - 3,3 млн тонн, кукурузы - 15,8 млн тонн.



Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 171,6 тыс. тонн пшеничной муки.



Как сообщал УНН, экспорт зерновых в этом маркетинговом году, по прогнозам Министерства аграрной политики, составит 49 млн тонн.



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