Українські аграрії з 1 липня експортували 32,2 млн тонн зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019), станом на 27 лютого, експортували 32,2 млн тонн зернових. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, передає УНН.
Зокрема, пшениці відправлено на експорт 12,5 млн тонн, ячменю - 3,3 млн тонн, кукурудзи - 15,8 млн тонн.
Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 171,6 тис. тонн пшеничного борошна.
Як повідомляв УНН, експорт зернових цього маркетингового року, за прогнозами Міністерства аграрної політики, складе 49 млн тонн.
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