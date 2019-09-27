Украинские аграрии намолотили уже 45 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине во время нынешней уборочной кампании собрано более 45 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
"По состоянию на 26 сентября украинские аграрии собрали зерновых и зернобобовых культур на площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу и намолотили 45,1 млн тонн зерна при средней урожайности 40,8 ц/га", - сообщили в ведомстве.
В частности, намолочено:
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- кукурузы - 5,4 млн тонн с площади 899 тыс. га, или 18% к прогнозу при урожайности 59,8 ц/га;
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- гречки - 72 тыс. тонн с площади 54 тыс. га, или 80% к прогнозу при урожайности 13,2 ц/га;
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- проса - 138 тыс. тонн с 74 тыс. га, или 82% к прогнозу при урожайности 18,7 ц/га.
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Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 4,2 млн га, или 71% и собрано 9,6 млн тонн зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сои обмолочено на площади 867 тыс. га, или 55% к прогнозу и собрано 2 млн га зерна при средней урожайности 23,4 ц/га. Сахарной свеклы собрано 1,6 млн тонн с площади 36 тыс. га, или 17% к прогнозу при средней урожайности 445 ц/га.
Что касается проведения осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 2,9 млн га площади озимыми зерновыми, или 39% к прогнозу, из них посеяно:
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- озимой пшеницы - 2,6 млн га, или 42% к прогнозу;
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- ржи - 69 тыс. га, или 56% к прогнозу;
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- озимого ячменя - 147 тыс. га, или 16% к прогнозу.
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Кроме того, озимый рапс, при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 994 тыс. га, или 93% к прогнозу.
Напомним, Украина отправила на экспорт уже более 11 млн тонн зерна.