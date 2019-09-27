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Украинские аграрии намолотили уже 45 млн тонн зерна

Киев • УНН

 • 132253 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине во время нынешней уборочной кампании собрано более 45 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Украинские аграрии намолотили уже 45 млн тонн зерна

"По состоянию на 26 сентября украинские аграрии собрали зерновых и зернобобовых культур на площади 11,1 млн га, или 72% к прогнозу и намолотили 45,1 млн тонн зерна при средней урожайности 40,8 ц/га", - сообщили в ведомстве.

В частности, намолочено:

  • кукурузы - 5,4 млн тонн с площади 899 тыс. га, или 18% к прогнозу при урожайности 59,8 ц/га;
  • гречки - 72 тыс. тонн с площади 54 тыс. га, или 80% к прогнозу при урожайности 13,2 ц/га;
  • проса - 138 тыс. тонн с 74 тыс. га, или 82% к прогнозу при урожайности 18,7 ц/га.

Кроме того, подсолнечника обмолочено на площади 4,2 млн га, или 71% и собрано 9,6 млн тонн зерна при средней урожайности 23,0 ц/га. Сои обмолочено на площади 867 тыс. га, или 55% к прогнозу и собрано 2 млн га зерна при средней урожайности 23,4 ц/га. Сахарной свеклы собрано 1,6 млн тонн с площади 36 тыс. га, или 17% к прогнозу при средней урожайности 445 ц/га.

Что касается проведения осенней посевной кампании, то на эту дату посеяно 2,9 млн га площади озимыми зерновыми, или 39% к прогнозу, из них посеяно:

  • озимой пшеницы - 2,6 млн га, или 42% к прогнозу;
  • ржи - 69 тыс. га, или 56% к прогнозу;
  • озимого ячменя - 147 тыс. га, или 16% к прогнозу.

Кроме того, озимый рапс, при прогнозируемой площади 1,1 млн га посеяно 994 тыс. га, или 93% к прогнозу.

Напомним, Украина отправила на экспорт уже более 11 млн тонн зерна.

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