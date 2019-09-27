Українські аграрії намолотили уже 45 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні під час нинішньої жнивної кампанії зібрано понад 45 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
"Станом на 26 вересня українські аграрії зібрали зернових та зернобобових культур на площі 11,1 млн га, або 72% до прогнозу та намолотили 45,1 млн тонн зерна при середній врожайності 40,8 ц/га", - повідомили у відомстві.
Зокрема, намолочено:
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- кукурудзи – 5,4 млн тонн з площі 899 тис. га, або 18% до прогнозу при врожайності 59,8 ц/га;
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- гречки – 72 тис. тонн з площі 54 тис. га, або 80% до прогнозу при урожайності 13,2 ц/га;
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- проса – 138 тис. тонн з 74 тис. га, або 82% до прогнозу при урожайності 18,7 ц/га.
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Крім того, соняшнику обмолочено на площі 4,2 млн га, або 71% та зібрано 9,6 млн тонн зерна при середній урожайності 23,0 ц/га. Сої обмолочено на площі 867 тис. га, або 55% до прогнозу та зібрано 2 млн га зерна при середній урожайності 23,4 ц/га. Цукрових буряків зібрано 1,6 млн тонн з площі 36 тис. га, або 17% до прогнозу при середній урожайності 445 ц/га.
Щодо проведення осінньої посівної кампанії, то на цю дату посіяно 2,9 млн га площі озимими зерновими, або 39% до прогнозу, з них посіяно:
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- озимої пшениці – 2,6 млн га, або 42% до прогнозу;
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- жита – 69 тис. га, або 56% до прогнозу;
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- озимого ячменю – 147 тис. га, або 16% до прогнозу.
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Крім того, озимий ріпак, при прогнозованій площі 1,1 млн га посіяно 994 тис. га, або 93% до прогнозу.
Нагадаємо, Україна відправила на експорт вже понад 11 млн тонн зерна.