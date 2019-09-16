Україна відправила на експорт вже понад 11 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З початку 2019/20 маркетингового року з України експортовано понад 11 млн тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінагрополітики.
"Станом на 16 вересня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 11,1 млн тонн зернових культур, що на 3,8 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
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- пшениці – 6,8 млн тонн;
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- ячменю – 2,5 млн тонн;
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- жита – 1,9 тис. тонн;
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- кукурудзи – 1,9 млн тонн.
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Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 61,8 тис. тонн, що на 20,6 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого МР.
Нагадаємо, в Україні зібрано 40,4 млн тонн зерна.