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Жнива-2019: в Україні зібрано 40,4 млн тонн зерна

Жнива-2019: в Україні зібрано 40,4 млн тонн зерна

Київ • УНН

 • 12149 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українські аграрії цього року уже намолотили 40,4 млн тонн зерна. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінагрополітики.

"Станом на 13 вересня збирання зернових та зернобобових культур в Україні проведено на площі 10,3 млн га або 67% до прогнозу. Так, намолочено 40,4 млн тонн зерна при середній врожайності 39,4 ц/га", - повідомили у відомстві.

Зокрема, намолочено:

  • ранніх зернових та зернобобових культур – 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9% до прогнозу;
  • кукурудзи – 921 тис. тонн з площі 154 тис. га або 3% до прогнозу;
  • гречки – 31 тис. тонн з площі 67 тис. га або 45% до прогнозу;
  • проса – 123 тис. тонн з 64 тис. га або 72% до прогнозу.

Крім того, соняшник обмолочений на площі 2,1 млн га або 36% та зібрано 4,5 млн тонн зерна при середній урожайності 21,3 ц/га. Соя обмолочена на площі 379 тис. га або 24% до прогнозу та зібрано 823 тис. тонн зерна при середній урожайності 21,7 ц/га.

Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимих культур. Так, озимих зернових посіяно на площі 575 тис. га або 8% до прогнозу, з них:

  • озимої пшениці – 528 тис. га або 8% до прогнозу;
  • жита – 28 тис. га або 23% до прогнозу;
  • озимого ячменю – 19 тис. га або 2% до прогнозу.

Крім того, озимого ріпаку посіяно 909 тис. га або 85% до прогнозу.

Нагадаємо, експорт зернових перевищив 10 млн тонн.

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