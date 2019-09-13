Жатва-2019: в Украине собрано 40,4 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские аграрии в этом году уже намолотили 40,4 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"По состоянию на 13 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведена на площади 10,3 млн га или 67% к прогнозу. Так, намолочено 40,4 млн тонн зерна при средней урожайности 39,4 ц/га", - сообщили в ведомстве.
В частности, намолочено:
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- ранних зерновых и зернобобовых культур - 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га или 99,9% к прогнозу;
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- кукурузы - 921 тыс. тонн с площади 154 тыс. га или 3% к прогнозу;
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- гречки - 31 тыс. тонн с площади 67 тыс. га или 45% к прогнозу;
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- проса - 123 тыс. тонн с 64 тыс. га или 72% к прогнозу.
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Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 2,1 млн га или 36% и собрано 4,5 млн тонн зерна при средней урожайности 21,3 ц/га. Соя обмолочена на площади 379 тыс. га или 24% к прогнозу и собрано 823 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,7 ц/га.
Наряду с уборкой урожая проводится посев озимых культур. Так, озимых зерновых посеяно на площади 575 тыс. га или 8% к прогнозу, из них:
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- озимой пшеницы - 528 тыс. га или 8% к прогнозу;
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- ржи - 28 тыс. га или 23% к прогнозу;
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- озимого ячменя - 19 тыс. га или 2% к прогнозу.
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Кроме того, озимого рапса посеяно 909 тыс. га или 85% к прогнозу.
Напомним, экспорт зерновых превысил 10 млн тонн.