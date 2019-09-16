Украина отправила на экспорт уже более 11 млн тонн зерна

"По состоянию на 16 сентября с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 11,1 млн тонн зерновых культур, что на 3,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года", - говорится в сообщении.

В частности, на внешние рынки поставлено:



пшеницы - 6,8 млн тонн;



ячменя - 2,5 млн тонн;



ржи - 1,9 тыс. тонн;



кукурузы - 1,9 млн тонн.



Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 61,8 тыс. тонн, что на 20,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Напомним, в Украине собрано 40,4 млн тонн зерна.