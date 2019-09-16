Украина отправила на экспорт уже более 11 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. С начала 2019/20 маркетингового года из Украины экспортировано более 11 млн тонн зерна. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
"По состоянию на 16 сентября с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 11,1 млн тонн зерновых культур, что на 3,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года", - говорится в сообщении.
В частности, на внешние рынки поставлено:
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- пшеницы - 6,8 млн тонн;
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- ячменя - 2,5 млн тонн;
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- ржи - 1,9 тыс. тонн;
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- кукурузы - 1,9 млн тонн.
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Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 61,8 тыс. тонн, что на 20,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.
Напомним, в Украине собрано 40,4 млн тонн зерна.