Украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии

"5 сентября атомными станциями произведено 204,89 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также указано, что 6 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 96-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 114-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 286-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 725 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 4 сентября произвели АЭС 203,86 млн кВт-ч электроэнергии .