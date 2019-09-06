Украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108032 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120158 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111749 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117900 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123839 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150141 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149928 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140644 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192997 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116831 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии

Украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 8774 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 204,89 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"5 сентября атомными станциями произведено 204,89 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также указано, что 6 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 96-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 114-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 286-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 725 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 4 сентября произвели АЭС 203,86 млн кВт-ч электроэнергии .

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