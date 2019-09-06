Украинские АЭС увеличили суточную генерацию электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 204,89 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"5 сентября атомными станциями произведено 204,89 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.
Также указано, что 6 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 96-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 114-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 286-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 725 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 995 МВт, ХАЭС - 975 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 4 сентября произвели АЭС 203,86 млн кВт-ч электроэнергии .