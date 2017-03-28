Украинские АЭС за сутки произвели 265,61 кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За прошедшие сутки, 27 марта, станциями произведено 265,61 кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
Сегодня, 28 марта, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС сорок первого сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС проводится текущий ремонт в соответствии с согласованной заявки с 11 марта по 1 апреля 2017 года.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 970 МВт, РАЭС - 1 640 МВт, ЮУАЭС - 2 465 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
За прошедшие сутки, 27 марта, станциями произведено 265,61 кВт-ч электроэнергии.
Балансовое ограничения по состоянию на 6:00 28 марта 2017 составляет 215 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЮУАЭС-2 - 85%
Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 6,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, что 26 марта украинские АЭС выработали 250,22 кВт-ч электроэнергии.