Українські АЕС за добу виробили 265,61 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулої доби, 27 березня, станціями вироблено 265,61 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
Сьогодні, 28 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 41-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт відповідно до узгодженої заявки з 11 березня по 1 квітня 2017 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 970 МВт, РАЕС – 1 640 МВт, ЮУАЕС – 2 465 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.
Минулої доби, 27 березня, станціями вироблено 265,61 млн кВт-г електроенергії.
Балансове обмеження станом на 6:00 28 березня 2017 року становить 215 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЮУАЕС-2 ‒ 85%
Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 6,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.
Нагадаємо, що 26 березня українські АЕС виробили 250,22 млн квт-г електроенергії.