Украинские АЭС за сутки произвели 256,94 млн. кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 25 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 31-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 48-е сутки среднего планового ремонта.

24 ноября 2016 года в 17:51 энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.