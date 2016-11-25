Українські АЕС за добу виробили 256,94 млн кВт-г електроенергії

Сьогодні, 25 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 31-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 48-а доба середнього планового ремонту.

24 листопада 2016 року о 17:51 енергоблок № 2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 1 975 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.