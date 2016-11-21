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15 марта, 19:03 • 108615 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148422 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126693 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120003 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106655 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96573 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126730 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128526 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127429 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

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13 марта, 15:21 • 131538 просмотра
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Украинские АЭС за сутки произвели 254,76 млн. кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 254,76 млн. кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

 • 6196 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 20 ноября, станциями выработано 254,76 млн. кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Сегодня, 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 63-и сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 27-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 010 МВт, РАЭС - 1 850 МВт, ЮУАЭС - 2 730 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

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