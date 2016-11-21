Украинские АЭС за сутки произвели 254,76 млн. кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 20 ноября, станциями выработано 254,76 млн. кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 63-и сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 27-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 010 МВт, РАЭС - 1 850 МВт, ЮУАЭС - 2 730 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.