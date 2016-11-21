Українські АЕС за добу виробили 254,76 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Минулої доби, 20 листопада, станціями вироблено 254,76 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 17 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 63-я доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 27-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 44-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 010 МВт, РАЕС — 1 850 МВт, ЮУАЕС — 2 730 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.