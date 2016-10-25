Украинские АЭС за сутки произвели 253,14 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки, 24 октября, станциями выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.