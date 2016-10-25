Украинские АЭС за сутки произвели 253,14 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки, 24 октября, станциями выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 25 октября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС тридцать шестые сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС семнадцатые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 000 МВт, РАЭС - 2510 МВт, ЮУАЭС - 2 580 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.