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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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2 квітня, 09:04 • 194143 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Українські АЕС за добу виробили 253,14 млн кВт-г електроенергії

Українські АЕС за добу виробили 253,14 млн кВт-г електроенергії

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби, 24 жовтня, станціями вироблено 253,14 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Сьогодні, 25 жовтня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 36-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС 17-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 000 МВт, РАЕС — 2 510 МВт, ЮУАЕС — 2 580 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.

Українські Національні Новини

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