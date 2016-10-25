Українські АЕС за добу виробили 253,14 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Минулої доби, 24 жовтня, станціями вироблено 253,14 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 25 жовтня, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 36-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС 17-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 000 МВт, РАЕС — 2 510 МВт, ЮУАЕС — 2 580 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.