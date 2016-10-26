Украинские АЭС за сутки произвели 243,77 млн. кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 26 октября, на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 37-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС проводится текущий ремонт в соответствии с согласованной оперативной заявки с 24 октября по 30 октября 2016 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 010 МВт, РАЭС - 1 840 МВт, ЮУАЭС - 2 885 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.