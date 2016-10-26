Українські АЕС за добу виробили 243,77 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Минулої доби, 25 жовтня, станціями вироблено 243,77 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 26 жовтня, на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 6 Запорізької АЕС 37-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 18-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС проводиться поточний ремонт відповідно до узгодженої оперативної заявки з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 010 МВт, РАЕС — 1 840 МВт, ЮУАЕС — 2 885 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.