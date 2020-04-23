Украинские АЭС за сутки произвели 193,33 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 193,33 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"23 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
▪️ Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.
▪️ На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 126-е сутки капитального планового ремонта.
▪️ На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта.
▪️ На энергоблоке №2 Южно-украинской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2765 МВт, РАЭС - 2520 МВт, ЮУАЭС - 1 340 МВт, ХАЭС - 1 680 МВт.
"За прошедшие сутки, 22 апреля, станциями выработано 193,33 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 48,24 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы", - сообщили в Энергоатоме.
Как сообщалось ранее в УНН, 21 апреля украинские АЭС за сутки произвели 189,77 млн кВт-ч электроэнергии.