Українські АЕС за добу виробили 189,77 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 189,77 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"22 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 125-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 7-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 7-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 770 МВт, РАЕС – 2 370 МВт, ЮУАЕС – 1 240 МВт, ХАЕС – 1 520 МВт.
"Минулої доби, 21 квітня, станціями вироблено 189,77 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 52,08 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, 20 квітня атомними станціями вироблено 192,63 млн кВт-г електроенергії.