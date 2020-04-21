Українські АЕС за добу виробили 192,63 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 192,63 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"20 квітня атомними станціями вироблено 192,63 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 47,87 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 21 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 124-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 6-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 6-а доба середнього планового ремонту.
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- 20 квітня о 6:42 енергоблок №2 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після закінчення середнього планового ремонту. Ведеться планове навантаження потужності енергоблока.
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- 21 квітня о 2:01, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №2 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від енергомережі та виведено в резерв.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 735 МВт, РАЕС – 2 370 МВт, ЮУАЕС – 1 240 МВт, ХАЕС – 1 500 МВт.
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