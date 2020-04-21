Украинские АЭС за сутки произвели 192,63 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 192,63 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"20 апреля атомными станциями выработано 192,63 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 47,87 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Также указано, что 21 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 124-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 6-е сутки среднего планового ремонта.
-
- 20 апреля в 6:42 энергоблок №2 Ровенской АЭС подключен к энергосети после окончания среднего планового ремонта. Ведется плановая нагрузка мощности энергоблока.
-
- 21 апреля в 2:01, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №2 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2735 МВт, РАЭС - 2370 МВт, ЮУАЭС - 1 240 МВт, ХАЭС - 1 500 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.