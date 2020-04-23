Українські АЕС за добу виробили 193,33 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 193,33 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"23 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
▪️ Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.
▪️ На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 126-а доба капітального планового ремонту.
▪️ На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 8-а доба капітального планового ремонту.
▪️ На енергоблоці №2 Южно-Украінської АЕС 8-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 765 МВт, РАЕС – 2 520 МВт, ЮУАЕС – 1 340 МВт, ХАЕС – 1 680 МВт.
"Минулої доби, 22 квітня, станціями вироблено 193,33 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 48,24 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми", - повідомили у Енергоатомі.
Як повідомлялося раніше в УНН, 21 квітня українські АЕС за добу виробили 189,77 млн кВт-г електроенергії.