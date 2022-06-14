Украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому образцу – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам ЕС. Обменять старое удостоверение на документ европейского образца можно в сервисных центрах МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Детали
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:
• паспорт;
• копию ИНН;
• удостоверение водителя.
На адаптированном водительском удостоверении вместо пиктограмм (например, очки) размещены коды, которые тоже используют в документе европейского образца.
Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Напомним
Кабинет министров Украины упростил процедуру получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.