Украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому образцу – МВД

Детали

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

• паспорт;

• копию ИНН;

• удостоверение водителя.

На адаптированном водительском удостоверении вместо пиктограмм (например, очки) размещены коды, которые тоже используют в документе европейского образца.

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Напомним

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.