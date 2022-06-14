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Украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому образцу – МВД

Украинское водительское удостоверение адаптировали к европейскому образцу – МВД

Киев • УНН

 • 323697 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам ЕС. Обменять старое удостоверение на документ европейского образца можно в сервисных центрах МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

• паспорт;

• копию ИНН;

• удостоверение водителя.

На адаптированном водительском удостоверении вместо пиктограмм (например, очки) размещены коды, которые тоже используют в документе европейского образца.

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Напомним

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

Украинские Национальные Новости

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