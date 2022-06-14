Українське посвідчення водія адаптували до європейського зразка – МВС

Деталі

Для обміну посвідчення водія необхідно надати:

• паспорт;

• копію ІПН;

• посвідчення водія.

На адаптованому посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окуляри) розміщено коди, які теж використовують в документі європейського зразка.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Нагадаємо

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС.