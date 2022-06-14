Українське посвідчення водія адаптували до європейського зразка – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Українське посвідчення водія адаптували до документів ЄС. Обміняти старе посвідчення на документ європейського зразка можна у сервісних центрах МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
Деталі
Для обміну посвідчення водія необхідно надати:
• паспорт;
• копію ІПН;
• посвідчення водія.
На адаптованому посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окуляри) розміщено коди, які теж використовують в документі європейського зразка.
Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
Нагадаємо
Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС.