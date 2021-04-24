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Украинское дерби в НБА: "Вашингтон" Леня обыграл клуб Михайлюка

Украинское дерби в НБА: "Вашингтон" Леня обыграл клуб Михайлюка

Киев  •  УНН

 • 13775 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. "Вашингтон" центрового сборной Украины Алексея Леня победил "Оклахому" защитника национальной команды Святослава Михайлюка в матче регулярного чемпионата НБА - 129:109, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

Лень вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 13:40 минуты. Набрал 6 очков (2/3 с игры, 2/2 штрафные), 2 подбора, 1 блокшот. Михайлюк за 22:56 минуты набрал также 6 очков (3/9 с игры), 2 пидбрання, 2 передачи.

"Оклахома получила 13-й подряд поражение. С 20-ю победами в 60 поединках команда Михайлюка на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции. Вашингтон 10-й в Восточной конференции — 26 побед в 59-ти поединках.

Дополнение

Лень в нынешнем сезоне набирает в среднем по 6,6 очков за игру при 3,8 подборах. В активе Михайлюка в среднем по 8 очков и 2,5 подборов за матч.

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