Українське дербі в НБА: "Вашингтон" Леня обіграв клуб Михайлюка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. "Вашингтон" центрового збірної України Олексія Леня переміг "Оклахому" захисника національної команди Святослава Михайлюка в матчі регулярного чемпіонату НБА – 129:109, передає УНН з посиланням на сайти команд.

Деталі

Лень вийшов у стартовій п’ятірці і провів на паркеті 13:40 хвилини. Набрав 6 очок (2/3 з гри, 2/2 штрафні), 2 підбирання, 1 блокшот. Михайлюк за 22:56 хвилини набрав також 6 очок (3/9 з гри), 2 підбрання, 2 передачі.

"Оклахома зазнала 13-ї поспіль поразки. З 20-ма перемогами в 60 поєдинках команда Михайлюка на 13-й сходинці турнірної таблиці Західної конференції. Вашингтон 10-й у Східній конференції — 26 перемог у 59-ти поєдинках.

Доповнення

Лень у нинішньому сезоні набирає в середньому по 6,6 очок за гру при 3,8 підбираннях. В активі Михайлюка в середньому по 8 очок і 2,5 підбирань за матч.

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