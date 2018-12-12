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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская сборная завоевала пять медалей на Кубке мира по муай-тай

Киев • УНН

 • 7992 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Таиланде состоялся финал Кубка мира по таиландскому боксу муай-тай из которого сборная Украины вернулась с весомым достижением — четыре “золотые” и серебряная награды. Об этом информирует Минмолодьспорта Украины, передает УНН.

Украинская сборная завоевала пять медалей на Кубке мира по муай-тай

Победителями в своих весовых категориях стали Игорь Любченко (63,5 кг), Сергей Куляба (67 кг), Олег Приймачев (91 кг) и Виктория Иванец (57 кг).

Среди спортсменов весовой категории 57 кг наш соотечественник Владислав Микитась стал серебряным призером турнира.

Как сообщал УНН, Украина вошла в тройку лучших сборных Европы по итогам выступлений на континенте в 2018 году.

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