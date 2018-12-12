Украинская сборная завоевала пять медалей на Кубке мира по муай-тай
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Таиланде состоялся финал Кубка мира по таиландскому боксу муай-тай из которого сборная Украины вернулась с весомым достижением — четыре “золотые” и серебряная награды. Об этом информирует Минмолодьспорта Украины, передает УНН.
Победителями в своих весовых категориях стали Игорь Любченко (63,5 кг), Сергей Куляба (67 кг), Олег Приймачев (91 кг) и Виктория Иванец (57 кг).
Среди спортсменов весовой категории 57 кг наш соотечественник Владислав Микитась стал серебряным призером турнира.
Как сообщал УНН, Украина вошла в тройку лучших сборных Европы по итогам выступлений на континенте в 2018 году.