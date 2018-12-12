Українська збірна виборола п'ять медалей на Кубку світу з муай-тай
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Таїланді відбувся фінал Кубку світу з таїландського боксу муай-тай з якого збірна України повернулася з вагомим здобутком - чотири "золоті" та срібна нагороди. Про це інформує Мінмолодьспорту України, передає УНН.
Переможцями у своїх вагових категоріях стали Ігор Любченко (63,5 кг), Сергій Куляба (67 кг), Олег Приймачов (91 кг) та Вікторія Іванець (57 кг).
Серед спортсменів вагової категорії 57 кг наш співвітчизник Владислав Микитась став срібним призером турніру.
Як повідомляв УНН, Україна увійшла до трійки кращих збірних Європи за підсумками виступів на континенті в 2018-му році.