Украинская велосипедистка стала победительницей соревнований в Турции

Чемпионкой здесь стала представительница Украины Ирина Попова, а Владимир Козловский серебряным призером.

Кроме того, по сумме этапов среди мужчин Козловский Владимир Титаренко Дмитрий и Лукан Павел принесли 115 очков в копилку сборной Украины, а женщины, Попова Ирина и Шерстюк Марина принесли всего 120 очков.

Как сообщал УНН, Попова становилась чемпионкой мира на планетарном первенстве в Китае.