Украинская велосипедистка стала победительницей соревнований в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В турецком городе Аланья в течении четырех дней происходила многодневная гонка "Class S-2", информирует УНН со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Украины.
Чемпионкой здесь стала представительница Украины Ирина Попова, а Владимир Козловский серебряным призером.
Кроме того, по сумме этапов среди мужчин Козловский Владимир Титаренко Дмитрий и Лукан Павел принесли 115 очков в копилку сборной Украины, а женщины, Попова Ирина и Шерстюк Марина принесли всего 120 очков.
Как сообщал УНН, Попова становилась чемпионкой мира на планетарном первенстве в Китае.