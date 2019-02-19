Українська велосипедистка стала переможницею змагань у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В турецькому місті Аланья протягом чотирьох днів відбувалась багатоденна гонка "Class S-2", інформує УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.
Чемпіонкою тут стала представниця України Ірина Попова, а Володимир Козловський срібним призером.
Крім того, за сумою етапів серед чоловіків Козловський Володимир, Титаренко Дмитро та Лукан Павло принесли 115 очок у скарбничку Збірної України, а жінки, Попова Ірина та Шерстюк Марина принесли загалом 120 очок.
Як повідомляв УНН, Попова ставала чемпіонкою світу на планетарній першості в Китаї.