Українка виборола нагороду чемпіонату світу з велоспорту

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Наша представниця Ірина Попова стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з “MTB Eliminator” у Китаї, інформує УНН із посиланням на Федерацію велосипедного спорту України у Facebook.

Українська велосипедистка Попова завоювала срібло на аматорському чемпіонаті світу Urban Cycling. Вона посіла друге місце в “MTB Eliminator”, поступившись тільки француженці Колін Клаузурі.

Як повідомляв УНН, уродженка України виборола звання двократної переможниці ЧЄ з велоспорту.

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