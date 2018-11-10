Українка виборола нагороду чемпіонату світу з велоспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Наша представниця Ірина Попова стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з “MTB Eliminator” у Китаї, інформує УНН із посиланням на Федерацію велосипедного спорту України у Facebook.
Українська велосипедистка Попова завоювала срібло на аматорському чемпіонаті світу Urban Cycling. Вона посіла друге місце в “MTB Eliminator”, поступившись тільки француженці Колін Клаузурі.
Як повідомляв УНН, уродженка України виборола звання двократної переможниці ЧЄ з велоспорту.